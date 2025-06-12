Ödemiş'te Yangında Yaralanan 1 Yaşındaki Bebek Hastaneye Kaldırıldı

Ödemiş'te Yangında Yaralanan 1 Yaşındaki Bebek Hastaneye Kaldırıldı
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Bebek, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müştemilatta çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karadoğan Mahallesi Dikilitaş mevkisinde, Hüseyin Bükücü'ye ait çiftliğin müştemilat bölümünde, elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle müştemilatta hasar oluştu.

Yangında vücudunda yanıklar oluşan Suriye uyruklu Muhammet Mana (1), sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan yangın esnasında müştemilatta bulunan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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