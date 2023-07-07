Ödemiş'te tren traktöre çarptı: 4 yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan traktöre yolcu treninin çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Yeni Köy Mahallesindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Makinistler O.F. ve Y.B. yönetimindeki 32727 sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeyen çalışan Kadir Erdoğmuş'un kullandığı 06 CIG 081 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör hurdaya dönerken, kazada sürücü Erdoğmuş ve yolcu treninde bulunan Mehmet Emin Y., eşi Fatma Y. ve Tevfik B., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, Kadir Erdoğumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.