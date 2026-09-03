Ödemiş'te Traktör Kazası: 2 Yaşındaki Bebek Yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, traktörün basamağında oturan 2 yaşındaki Ç.C., aracın hareket etmesiyle düşerek tekerin altında kaldı. Yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı ve tedavi için İzmir'e sevk edildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün altında kalan 2 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı.
Bozdağ Mahallesi'nde 35 ZZM 38 plakalı traktörün basamağına oturan Ç.C. aracın hareket etmesi üzerine yere düştü.
Traktörün tekerinin üzerinden geçtiği bebek yaralandı. Ç.C. kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nden Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA