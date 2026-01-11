Haberler

İzmir'de traktör ile pikabın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada, traktör ile pikap çarpıştı. İki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mahmut B. (51) yönetimindeki 20 L 7889 plakalı traktör ile karşı yönden gelen Ege A. (19) idaresindeki 35 ALB 227 plakalı pikap, Ovakent Mahallesi Yanıkkırı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Mahmut B, müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

