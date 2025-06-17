Ödemiş'te Su Kuyusu Kazarken Göçük Altında Kaldı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, su kuyusu kazarken meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 47 yaşındaki Mustafa Demiröz ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Demiröz'ü kurtararak hastaneye kaldırdı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, su kuyusu kazarken göçük altında kalan kişi ağır yaralandı.
Mustafa Demiröz (47), Konaklı Mahallesi Düzbağ mevkisindeki tarlasında, su bulmak amacıyla kazdığı yaklaşık 5 metrelik kuyuda toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Demiröz, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı.
Ağır yaralanan Demiröz, önce Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel