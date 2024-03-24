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İzmir'de Şehit Olan Polis İbrahim Okçu'nun Adı Bir Parka Verildi

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İzmir'de 2021 yılında polis aracının otomobille çarpışması sonucu şehit olan İbrahim Okçu'nun adı, Ödemiş ilçesindeki parka verildi.

Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi yolu üzerindeki Şehit İbrahim Okçu Parkı'nın açılışına şehidin annesi Fatma ve babası Mehmet Okçu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Gültekin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şube Başkanı Selahattin Aktaşoğlu da katıldı.

Belediye Başkanı Eriş, Okçu'nun isminin parkta yaşayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Eriş Ödemiş İzmir Politika Güncel Haberler

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