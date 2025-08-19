Ödemiş'te Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
Ödemiş'te meydana gelen trafik kazasında, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alperen Bozkurt (22) yönetimindeki 06 GL 298 plakalı otomobil, Yeniceköy Mahallesi istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Bozkurt ve araçtaki Mustafa P. (20) ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel