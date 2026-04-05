Haberler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, mahallelerde su birikintilerine yol açtı. Araç sürücüleri yolda zorluk çekerken, belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.

Kentin yüksek kesimlerde etkili olan yağmur, bazı mahalle ve caddelerde su birikintilerine neden olurken araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Belediye ekipleri, iş makineleriyle suların biriktiği yollarda tahliye çalışması yaptı.

Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı ve İnönü Mahallesi Muhtarı Nihat Savuran, AA muhabirine, dağlarda biriken yağmur sularının şehir merkezine indiğini bu nedenle sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğunu söyledi.

Ekiplerin mahallelerde çalışmalar yaptığını anlatan Savuran, "Belediye ekipleri İnönü Mahallesi'ndeki çalışmalarında, beton bariyerler yerleştirerek yağmur sularının dereye doğru akmasını sağladı." dedi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti