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Ödemiş'te Otomobil ve Panelvan Çarpıştı: 6 Yaralı

Ödemiş'te Otomobil ve Panelvan Çarpıştı: 6 Yaralı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille panelvanın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nihat Ç. idaresindeki 35 ZPL 05 plakalı otomobil, Ödemiş-Kiraz kara yolu Beydağ kavşağında karşı yönden gelen Mustafa S'nin kullandığı 35 ZYA 07 plakalı panelvanla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Süleyman H, Furkan K, Mustafa C. ve İsmail P. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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