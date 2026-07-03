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Ödemiş'te ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

A. B. (21) idaresindeki 35 AH 5272 plakalı otomobil, Ovakent Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile M.İ. (25) sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.İ. buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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