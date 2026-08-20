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Ödemiş'te otluk alan yangını söndürüldü

Ödemiş'te otluk alan yangını söndürüldü
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Şehit Ali Dereli mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, yangını büyümeden söndürdü.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Recep Yeşiltaş, yangının çıktığı alana yakın bazı evlerin olduğunu, hızlı müdahale sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Kaynak: AA
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