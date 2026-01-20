Haberler

İzmir'de traktöre çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir motosikletin traktöre çarpması sonucu 23 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emine Meşe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, traktöre çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Emine Meşe'nin (23) kullandığı 35 CRZ 750 plakalı motosiklet, Günlüce Mahallesi yakınlarında duraklama yapan Mustafa Meşe (42) idaresindeki 35 ZUK 74 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Emine Meşe, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emine Meşe, buradaki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Traktörün sürücüsü Mustafa Meşe, ifadesinin alınması için jandarmaya götürüldü.

