Ödemiş'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda elektrikli motosiklet ile bir başka motosiklet çarpıştı, yaralılardan birinin durumu ağır.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet D. yönetimindeki elektrikli motosiklet, Küçükavulcuk Mahallesi yakınlarından ters istikamette seyreden Levent Ö. yönetimindeki 35 CFN 588 plakalı motosikletle çarpıştı.
İki sürücü olay yerine gelen ambulanslarla Ödemiş Devley Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmet D'nin durumunu ağır olduğu belirtildi.