Ödemiş'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü Cüneyt Özol yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Gölcük Mahallesi yönüne ilerleyen Cüneyt Özol (33) yönetimindeki 35 DAM 864 plakalı motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Özol yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp