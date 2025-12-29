Ödemiş'te kamyon ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Emircan Ç. (26) yönetimindeki 35 KB 660 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Takyeddin I. (51) idaresindeki 35 ATA 702 plakalı kamyonet, Beydağ-Tire kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Takyeddin I. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel