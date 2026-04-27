Ödemiş'te kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ödemiş-Tire kara yolu Kazanlı Mahallesi mevkisinde, Recep B. (41) yönetimindeki 35 BIM 923 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden silaj yüklü 35 CEF 677 plakalı traktöre çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tire ve Ödemiş devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.