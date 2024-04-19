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Ödemiş'te kamyon ile motosiklet çarpıştı: Bir bekçi hayatını kaybetti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada bir bekçi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada bir bekçi öldü.

Cezmi Yeniay (31) yönetimindeki 35 RN 069 plakalı motosiklet, Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde M.Z. (38) yönetimindeki 35 D 7245 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Yeniay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yeniay'ın, Ödemiş Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olarak görev yaptığı, 1 yıl önce evlendiği eşinin hamile olduğu belirtildi.

Kamyonet sürücüsü M.Z. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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