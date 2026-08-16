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Ödemiş'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Ödemiş'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptıkları aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ve kesici alet ele geçirdi. Ev sahibi F.K. gözaltına alındı, işlemleri devam ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen F.K.'nin (35) evine baskın düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 16 tabanca mermisi, 17 fişek, 2 kasatura ve 2 kama ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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