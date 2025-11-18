Ödemiş'te Dünya Diyabet Günü Etkinliği: Kan Şekeri Ölçüm Standı Kuruldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla kan şekeri ölçüm etkinliği gerçekleştirildi.

Ödemiş Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta, diyabet hastalığına yönelik farkındalığı artırmak, erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla vatandaşların kan şekeri değeri ölçüldü.

Vatandaşlara hastalıkla ilgili bilgi veren sağlık çalışanları, diyabetin kan şekerinin yüksekliği ve buna bağlı metabolik bozulmalarla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu, ağız kuruluğu, idrar artışı ve kilo kaybı gibi belirtiler görüldüğünde hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi.

Ayrıca hastalıkla ilgili bilgiler bulunan kitapçıklar dağıtıldı.