Ödemiş'te devrilen çam ağacı okulun bahçe duvarında hasara neden oldu

Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası devrilen çam ağacı, Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarında hasara yol açtı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen çam ağacı bir okulun bahçe duvarında hasara neden oldu.

İlçede aralıklarla etkili olan sağanakta Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'ndaki bir çam ağacı, Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarına devrildi.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan alanda belediye ekipleri çam ağacını keserek kaldırdı.

Ağacın devrilmesi nedeniyle bahçe duvarında hasar oluştu.

