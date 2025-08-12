Ödemiş'te Çiftlik Yangını: 16 Hayvan Telef Oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu ve yaklaşık 500 balya saman yandı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ahıra ve saman deposuna ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Bademli Mahallesi'ne bağlı Çaltıarası Kümeevleri mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle Muzaffer Ekmekçi'ye ait çiftlikteki ahıra ve saman deposuna sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevler, vatandaşların da destek verdiği müdahaleyle söndürüldü.

Yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu, yaklaşık 500 balya saman yandı.

