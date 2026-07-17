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Ödemiş'te besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Ödemiş'te besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
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İzmir Ödemiş'te bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Saman deposu yandı, bir traktör kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karadoğan Mahallesi'nde Hüseyin B.'ye ait besi çiftliğinin saman deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayda depodaki çok sayıda saman balyası yandı, bir traktör ise kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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