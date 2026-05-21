Ödemiş'te Denetimli Serbestlik ve Belediye İşbirliğiyle Orman ve Tarihi Alanlarda Temizlik Seferberliği

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında, denetimli serbestlik hükümlüleri ve belediye ekipleri Ahrandı Tepesi'nde temizlik yaptı. Cumhuriyet Savcısı Fatih İbiş, kamu yararına yönelik sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam edeceğini belirtti. 30 kişilik ekibin daha sonra Gölcük Gölü ve çevresindeki ormanlık alanlarda da temizlik çalışması yapması planlanıyor.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ödemiş Belediyesi işbirliğinde başlatılan projeyle ilçedeki ormanlık alanlar başta olmak üzere, tarihi ve kültürel bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Başsavcı Mehmet Karabulut'un talimatıyla Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ahrandı Tepesi'nde çalışma yaptı.

Ödemiş Cumhuriyet Savcısı Fatih İbiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüğü bünyesinde bulunan hükümlü ve yükümlülerinin katkılarıyla kamu yararına yönelik çok sayıda sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildiğini söyledi.

Bugüne kadar Ödemiş'te önemli işbirlikleri yaptıklarını anlatan İbiş, "İmzalanan protokoller, oluşturulan güçlü altyapı, kurumsal hafıza ve yerleşmiş kurum kültürü sayesinde bu çalışmaların artarak devam edeceğine ve gelecekte de pek çok örnek projeye imza atılacağına olan inancım tamdır. Bu anlamlı çalışmalarda emeği ve katkısı bulunan tüm kurumlarımıza, kıymetli personelimize, hükümlü ve yükümlülerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Ahrandı Tepesi'ndeki temizlik çalışmalarının ardından 30 kişilik ekibin, Gölcük Gölü ve çevresindeki ormanlık alanlarda da temizlik çalışması yapacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
