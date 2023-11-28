Ödemiş'te 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı

Olay, geçen pazar günü saat 21.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada R.T. (48), G.T. (33), M.T. (17) ve yoldan geçen M.A. (54) yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklandı.

6 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Soruşturmayı genişleten ekipler, çevre araştırması ve kameraların izlenmesinin ardından olaya karışan 6 şüpheliyi daha tespit etti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Organize Suçlar Büro Amirliği ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili bugün düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok sayıda tüfek kartuşu ve tabanca mermisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.