Haberler

Ödemiş'te heyelanın ardından kapanan yol ulaşıma açıldı

Ödemiş'te heyelanın ardından kapanan yol ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Ödemiş-Salihli kara yolu, yapılan çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Ödemiş- Salihli kara yolunun Bozdağ Mahallesinde meydana gelen yağışların ardından oluşan heyelanın ardından yol kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, çalışmayla kara yolunu yeniden trafiğe açtı.

Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, heyelanın ardından yolun trafiğe kapandığını, karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yolun yeniden trafiğe açıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10 yaşında hayata gözlerini yuman Berivan, çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş

Acılı baba anlattı: Çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti! Hastaneye götürülmesin diye aracın önünü kestiler iddiası

Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti: Bu çocuk burada ölecek