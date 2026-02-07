Ödemiş'te heyelanın ardından kapanan yol ulaşıma açıldı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Ödemiş-Salihli kara yolu, yapılan çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
Ödemiş- Salihli kara yolunun Bozdağ Mahallesinde meydana gelen yağışların ardından oluşan heyelanın ardından yol kapandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, çalışmayla kara yolunu yeniden trafiğe açtı.
Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, heyelanın ardından yolun trafiğe kapandığını, karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yolun yeniden trafiğe açıldığını bildirdi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel