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OCHA'ya göre Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişi yerinden edildi

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OCHA'ya göre Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişi yerinden edildi
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OCHA, Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, bunların 21 binden fazlasının son bir haftada evlerini terk ettiğini bildirdi. Kolera vakaları kamplar dahil son haftalarda üç katına çıkarken Taiz'i çevre kentlere bağlayan yollar kapalı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Ekim (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'de çatışmalar sürerken insani krizin her geçen gün derinleştiğini ve sivillerin evlerini terk etmeye devam ettiğini bildirdi.

OCHA, çarşamba günü Uluslararası Göç Örgütü verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'tan bu yana ülke genelinde 184.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti. Bunların 21.000'den fazlasının yalnızca son bir haftada evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, BM ve insani yardım ortaklarının 126.000'den fazla kişiye hayat kurtarıcı yardım ulaştırdığı ancak ihtiyaçların mevcut kaynakları aşmaya devam ettiği bildirildi.

OCHA'nın açıklamasına göre Dünya Sağlık Örgütü, ciddi finansman açıkları bulunduğu ve yerinden edilenlerin sayısındaki artış, salgın hastalıklar ve çatışmaların zaten kırılgan durumdaki sağlık sistemi üzerindeki baskıyı daha da artırdığı uyarısında bulundu. Açıklamada, "Yerinden edilenlerin kaldığı kamplar da dahil olmak üzere kolera vakaları son haftalarda üç katına çıktı. Kızamık, dang humması ve sıtma da yayılmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Taiz vilayetini Hudeyde, Aden ve Sana gibi çevredeki büyük kentlere bağlayan önemli karayollarının halen kapalı olduğunu belirten OCHA, bu durumun sivillerin ulaşımını, ticari malların taşınmasını ve insani yardım çalışmalarını ciddi ölçüde kısıtladığını kaydetti.

OCHA, temel ihtiyaç ürünleri ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığına dair haberler geldiğini, gıda ve akaryakıt fiyatlarının hızla yükseldiğini, un, mutfak gazı ve ilaç teminine ilişkin endişelerin de arttığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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