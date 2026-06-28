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Abdullah Öcalan'dan Kadir İnanır İçin Başsağlığı Mesajı: "Barış Sürecinin Gerçek ve Israrlı Akil Önderlerindendi"

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Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, sanatçı Kadir İnanır'ın vefatına ilişkin bir mesaj yayımladı. DEM Parti tarafından paylaşılan mesajda Öcalan, İnanır'ı 'barış sürecinin akil önderlerinden' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, sanatçı Kadir İnanır'ın vefatına ilişkin mesajında, "Kendisi sinema sanatının başta Yılmaz Güney ve Sırrı Süreyya'nın da dahil olduğu çizginin büyük temsilcisiydi. O halk için gerçek bir sanatçıydı. Barış sürecinin de gerçek ve ısrarlı akil önderlerindendi. Son barış sürecinin de tıpkı Sırrı Süreyya gibi takipçisiydi. İnanıyorum ki yeni Barış ve Demokratik Toplum Süreci başarıya ulaşır" ifadelerini kullandı.

Dem Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, sanatçı Kadir İnanır'ın vefatına ilişkin mesajını paylaştı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye halklarının gönüllerde taht kuran büyük sanatçısı sevgili Kadir İnanır'ı saygıyla anıyorum. Kendisi sinema sanatının başta Yılmaz Güney ve Sırrı Süreyya'nın da dahil olduğu çizginin büyük temsilcisiydi. O halk için gerçek bir sanatçıydı. Halkın yürekten etik ve estetik değeriydi. Barış sürecinin de gerçek ve ısrarlı akil önderlerindendi. Son barış sürecinin de tıpkı Sırrı Süreyya gibi takipçisiydi. İnanıyorum ki yeni Barış ve Demokratik Toplum Süreci başarıya ulaşır. Bu başarıyla ruhu şad olur. Tüm yakınlarına, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diler, saygı ve sevgiyle selamlarım."

Kaynak: ANKA
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