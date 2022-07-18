Ocakta unutulan yemeğin dumanından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Ocakta unutulan yemeğin dumanından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
Ocakta unutulan yemeğin dumanından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Malatya'da, bir evde ocakta unutulan yemeğin dumanından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da, bir evde ocakta unutulan yemeğin dumanından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi'ndeki bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dumanların ocakta unutulan tenceredeki yemekten kaynaklandığını tespit etti.

Evde bulunan ve dumandan hafif etkilenen A.A.U (5) ve H.A.U. (2) itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

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