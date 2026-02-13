Obama'ya göre, Trump yönetiminin sera gazı politikaları ülkeyi "daha az güvenli" hale getiriyor

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Başkan Donald Trump yönetiminin sera gazı politikalarının ülkeyi "daha az güvenli" hale getirdiğini söyledi.

USA Today gazetesinin haberine göre, ABD Çevre Koruma Ajansının 12 Şubat'ta aldığı kararla, atmosfere salınan sera gazlarının halk sağlığını tehdit ettiğini belirten ve önceki yönetimlerin emisyonları düzenlemesine hukuki temel oluşturan "tehlike bulgusu" iptal edildi.

Kararla, araç egzozları ve sanayi kaynaklı emisyonlara yönelik bazı federal düzenlemelerin dayanağı ortadan kalktı.

Eski Başkan Obama, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair yaptığı açıklamada, kararın iklim ve halk sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını belirterek, düzenlemenin kaldırılmasının fosil yakıt sektörüne avantaj sağlamak amacı taşıdığını savundu.

Obama, Trump yönetiminin sera gazı politikalarındaki değişikliğin ülkeyi "daha az güvenli" hale getirdiğini iddia ederken Trump ise kararın Amerikalılara toplamda 1,3 trilyon dolar tasarruf sağlayacağını öne sürdü.

Kararın çevre ve sağlık üzerindeki risklerine ilişkin soruya Başkan Trump, "Endişelenmeyin" yanıtını verdi.

Bilim insanları ve çevre örgütlerinden karara tepki

Başkan Trump yönetiminin sera gazı politikalarındaki değişikliği, bilim insanları ve çevre örgütlerinin de tepkisini çekti.

Amerikan Akciğer Derneği (ALA) Başkanı Harold Wimmer yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin insan sağlığına zarar verdiğini belirterek, düzenlemenin kaldırılması için yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Çevre örgütü Earthjustice'ın Başkanı Abigail Dillen ise düzenlemenin kaldırılmasının iklimle mücadeleye "ABD tarihindeki en büyük darbe" olacağını ifade ederek, yargıya başvuracaklarını duyurdu.