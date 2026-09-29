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Oakville'deki 2026 Dünya Tekstil Sanatları Festivali 17 Ocak 2027'ye kadar sürecek

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Kanada'nın Ontario eyaletindeki Oakville kentinde düzenlenen 2026 Dünya Tekstil Sanatları Festivali 17 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Festivalde dünyanın dört bir yanından modern elyaf ve tekstil sanatının farklı biçimleri sergileniyor.

OAKVİLLE, 29 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletinin Oakville kentinde düzenlenen 2026 Dünya Tekstil Sanatları Festivali, 28 Eylül 2026.

Dünyanın dört bir yanından modern elyaf ve tekstil sanatının farklı biçimlerinin sergilendiği 2026 Dünya Tekstil Sanatları Festivali, 17 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.(Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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