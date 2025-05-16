NYU, Gazze Eleştirisi Yapan Öğrencinin Diplomasını Alıkoydu

NYU, Gazze Eleştirisi Yapan Öğrencinin Diplomasını Alıkoydu
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New York Üniversitesi, mezuniyet töreninde Gazze'deki olayları eleştiren öğrenci Logan Rozos'un diplomasını alıkoydu. Üniversite, Rozos'un konuşmasını 'şiddetle kınamakla' birlikte, kişisel siyasi görüşlerini ifade ettiğini açıkladı.

NEW ABD'de, New York Üniversitesi (NYU), mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan soykırımı eleştiren Logan Rozos adlı öğrencinin diplomasını alıkoyduğunu duyurdu.

NYU Sözcüsü John Beckman, okulun internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Rozos'u "kişisel ve tek taraflı siyasi görüşlerini" ifade etmekle suçladı.

Beckman, Rozos'un mezuniyet konuşmasını "şiddetle kınadıklarını" belirterek, öğrencinin "üniversite kurallarına uyma taahhüdünü ihlal ettiğini" ve üniversitenin kendisine karşı başlattığı disiplin işlemleri sürecinde diplomasının geri çekileceğini bildirdi.

Rozos'un disiplin süreci sona erene kadar diplomasının verilmeyeceği ve resmi olarak mezun sayılmayacağı ifade edildi.

24 yaşındaki Rozos, dün gerçekleştirilen mezuniyet töreninde yaptığı yaklaşık 2,5 dakikalık konuşmada, Gazze'deki saldırıları eleştirmiş ve "Filistin'de şu anda gerçekleşenlerin vahşet olarak kabul edilmesi" gerektiğini söylemişti.

Rozos, "Şu anda gerçekleşen soykırımın siyasi ve askeri olarak ABD tarafından desteklendiğini" belirterek, "Bu soykırıma ortak olmayı reddediyor ve bu vahşetin ahlaki yarasını hisseden tüm insanlar adına konuşmayı umuyorum." demişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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