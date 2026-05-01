NYT: Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı intihar notu kamuoyundan saklandı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, ölmeden birkaç hafta önce yazdığı ve "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek yazının kamuoyundan saklandığı bildirildi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, ölmeden birkaç hafta önce yazdığı ve "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek yazının kamuoyundan saklandığı bildirildi.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Epstein'in hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein'in hücresinde ölü bulunmasından birkaç hafta önceki intihar girişiminin ardından bir not buldu.

Not, federal yargıç tarafından Tartaglione'nin kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlendi ve o zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli kaldı.

NYT, Tartaglione'nin üzerinde "veda zamanı" yazdığını belirttiği ve bu yüzden "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvurdu.

Epstein'in "aylarca soruşturulduğu ancak hakkında hiçbir şey bulunmadığını" yazdığı notun devamında "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda zamanı." şeklinde ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Nereden nereye!

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
İş insanı ortağı tarafından öldürüldü