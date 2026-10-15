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NYT: ABD, yüzlerce askerini eğitim ve tatbikat amacıyla Latin Amerika'ya konuşlandırıyor

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ABD ordusunun, Latin Amerika'daki yerel güçlerle eğitim ve tatbikat yapmak üzere yüzlerce askeri bölgeye sevk etmeye başladığı öne sürüldü.

ABD ordusunun, Latin Amerika'daki yerel güçlerle eğitim ve tatbikat yapmak üzere yüzlerce askeri bölgeye sevk etmeye başladığı öne sürüldü.

The New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve adını vermeyen askeri yetkililer, ABD ordusunun Güney Amerika'da yoğunlaşan faaliyetlerine ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre yetkililer, ABD'nin Latin Amerika'daki yerel güçlerle eğitim ve tatbikat yapmak üzere yüzlerce askeri bölgeye sevk etmeye başladığını ileri sürdü.

Yetkililer bu kapsamda, New York'taki Fort Drum üssünde konuşlu 10'uncu Dağ Tümenine bağlı 600 kişilik taburun ilk unsurlarının Panama'daki yeni bir tropikal orman eğitim tesisine konuşlandırılmaya başlandığını ifade etti.

Bu birliklerin ilerleyen dönemde Kolombiya ve Honduras'ta yerel güçlerle eğitim ve tatbikat yapacağını belirten yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığı operasyonları kapsamında ABD Özel Harekat birliklerine destek verebileceğine de dikkati çekti.

Yetkililer, Orta ve Güney Amerika'ya yapılan bu asker sevkiyatının yanı sıra çok sayıda askerin Miami'de bulunan ve Batı Yarımküre operasyonlarını yürütecek yeni bir komutanlığa katılmasının planlandığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer ayrıca, söz konusu yer değişikliğinin şimdilik geçici olmakla beraber ABD'nin bölgedeki varlığının daha kalıcı bir unsuru haline gelebileceğine işaret etti.

Konuya ilişkin taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, insan hakları grupları ABD'nin genişleyen askeri varlığının sivilleri tehlikeye atabileceğine dair endişelerini dile getiriyor.

Geçen ay, ABD Afrika Komutanlığında (AFRICOM) görev yapan bazı MQ-9 Reaper tip insansız hava araçlarının (İHA), ABD Güney Saha Komutanlığına (SOUTHCOM) kaydırılacağı da iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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