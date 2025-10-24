Haberler

Nusret-2025 Davet Tatbikatı Başladı

Nusret-2025 Davet Tatbikatı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, 24-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın başladığını açıklayarak, tatbikatın amacının mayın harbi eğitimi ve uluslararası iş birliği olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), birliklerin mayın harbi eğitimini ve farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini sağlamak üzere planlanan 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın başladığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından 24-31 Ekim'de düzenlenecek tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Nusret-2025 Davet Tatbikatı başlıyor. Tatbikatın amacı, katılan birlik/komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmektir. Ayrıca tatbikat süresince; Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesi maksadıyla verilebilecek göreve yönelik mayın karşı tedbirleri eğitimi de icra edilecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları netleşti! 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi

İstanbul'da alarm! Okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor

Türkiye'de yok satıyor! Otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı

Maça damga vuran görüntü İsrail'i rahatsız etti
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti! Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu

Bakan Fidan büyükelçilere yeni görev yerlerini bildirdi
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.