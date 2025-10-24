Nusret-2025 Davet Tatbikatı Başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), birliklerin mayın harbi eğitimini ve farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini sağlamak üzere planlanan 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın başladığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından 24-31 Ekim'de düzenlenecek tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Nusret-2025 Davet Tatbikatı başlıyor. Tatbikatın amacı, katılan birlik/komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmektir. Ayrıca tatbikat süresince; Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesi maksadıyla verilebilecek göreve yönelik mayın karşı tedbirleri eğitimi de icra edilecek" ifadelerine yer verildi.