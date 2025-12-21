Nusaybin İlçe Stadyumu'nun çevresindeki yola asfalt serildi
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki stadyumun çevresindeki yol, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt ile kaplandı. Bu çalışma ile sürücüler ve yayalar daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuştu.
Nusaybin Kaymakamlığı koordinesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca stadyum çevresindeki yola sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.
Çalışmayla sürücü ve yayalar daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuştu.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel