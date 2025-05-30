Nusaybin'de Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi

Nusaybin'de Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yöresel yemek yarışmasına yaklaşık 100 kadın katıldı. Yarışmada birinci Naile Doğan, ikinci Zeynep Dündar, üçüncü Sena Ördek oldu. Kaymakam Evren Çakır, etkinliğin bölge yemek kültürüne katkı sağladığını belirtti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel yemek yarışması yapıldı.

Kaymakamlık öncülüğünde "Sınırın Ötesinde Bir Gastronomi Hikayesi" sloganıyla Mitanni Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen yarışmaya katılan yaklaşık 100 kadın yarışmacı, yöresel yemeklerde hünerlerini sergiledi.

Yarışma sonunda Naile Doğan birinci, Zeynep Dündar ikinci, Sena Ördek üçüncü oldu. Kaymakam Evren Çakır, dereceye giren yarışmacılara madalya ve belgelerini verdi.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yarışmalarla bölgeye ait yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Farklı dillerin ve inançların bir arada yaşadığı Nusaybin'de yerel mutfağı turizme kazandırmak için çalışmaları sürdüreceklerini belirten Çakır, "Nusaybin ilçemizi turizm alanında da konumlandırmaya gayret ediyoruz." dedi.

İlçenin yemek kültürüne katkı sağlamak istediklerini kaydeden Çakır, kadınların ve şeflerin katkılarıyla Nusaybin böreğinin coğrafi işaret alması için çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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