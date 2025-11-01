Nusaybin'de Yetim ve İhtiyaç Sahipleri İçin Kermes Düzenlendi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen kermeste, gönüllülerin hazırladığı yiyecekler ve hediyelik eşyalar satıldı. Kermesin geliri, ilçedeki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin yararına kullanılacak.
Zeynel Abidin Camii bahçesinde Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından kermes düzenlendi.
Vakıf gönüllülerin evlerde hazırladıkları yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve diğer malzemeler kermeste satışa sunuldu.
Vakıf yetkilisi Mustafa Yaşar, etkinlikte yaptığı açıklamada, kermes gelirinin ilçedeki yetim ve muhtaç ailelerin ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel