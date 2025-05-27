Nusaybin'de Yangın: 40 Hektar Alan Zarar Gördü

Nusaybin'de Yangın: 40 Hektar Alan Zarar Gördü
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Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında çıkan yangın, itfaiye ve köylülerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın, 40 hektar alanı etkiledi ve çıkış nedeni inceleniyor.

MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında otlukta çıkan yangın itfaiye ve köylülerin çalışmasıyla söndürüldü. 40 hektar alan zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra Nusaybin ilçesine bağlı Dalıağaç ve Büyükkardeş kırsal mahalleleri arasında yer alan otlukta çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın için Nusaybin itfaiyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, 40 hektarlık alanda zarara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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