Haberler

Mardin'de tırın devrilmesi güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde rulo sac yüklü tırın devrilmesi sonucu maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların sürücüyü araçtan çıkardığı anlar yer aldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrildiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

C.U'nun yönetimindeki 73 AAV 451 plakalı rulo sacların yüklü olduğu tır, İpekyolu'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaza anı ile vatandaşların sürücüyü araçtan çıkarması yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Kayseri İl Başkanı, uyuşturucudan tutuklanan avukatın CHP'li meclis üyesi olduğunu açıkladı

Uyuşturucudan tutuklanan avukat, CHP'li belediye meclis üyesi çıktı
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı

Vermemek için direndi, adeta bir servet çıktı! Koruma yöntemi şaşırttı
İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı

İşçilerin öldüresiye kavgası kamerada! Çok sayıda yaralı var
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu

"Darbe geleneği tarihin çöplüğüne atıldı"
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı

Oğlunun paylaştığı öne sürülen fotoğraf olay oldu