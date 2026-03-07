Haberler

Tarım makinesi yüklü kamyonet yolda savruldu; 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, tarım makinesi yüklü bir kamyonetin kontrolden çıkarak yoldan savrulması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, tarım makinesi yüklü kamyonetin yoldan savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpek Yolu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 16 ALT 855 plakalı mısır ekim mibzeri yüklü kamyonet, yolda savruldu. M.Ş. (53), V.Ş. (22) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Hull City, haftanın maçında Millwall'a kaybetti

Acun'u uyutmayacak gelişme
Bolu'da bankta oturan erkeğe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yaşlı adam darp edildi

Torunu yaşındaki genç, öldüresiye dövdü! İddia da bir o kadar vahim