Nusaybin'de Sürücülere Eğitim Semineri Düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücülere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Kaymakamlıkça, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen eğitim seminerine, Kaymakam Evren Çakır, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Volkan Şenocak, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Bulut, kurum müdürleri, oda ve kooperatif başkanları ile çok sayıda şoför katıldı.

Seminerde, iletişim, empati, halkla ilişkiler, diksiyon, trafik bilinci, güvenli sürüş, yasal sorumluluklar ve toplu taşımacılık kurallarıyla ilgili sunumlar yapıldı.

Kaymakam Çakır, bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, vatandaş memnuniyetinin ve güvenli ulaşımın öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.