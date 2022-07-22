Nusaybin'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

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Nusaybin'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Güncel
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Nusaybin'de silahlı saldırı: 1 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bir otomobilden inen kişi veya kişilerce başka bir otomobile açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bir otomobilden inen kişi veya kişilerce başka bir otomobile açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Sokak girişinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir otomobil ile başka bir otomobilin önü kesildi. Araçtan inen kişiler yanlarında taşıdıkları tabancayla ismi öğrenilemeyen kişiye ateş açtı. Çevredekiler durumu ihbarla sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

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