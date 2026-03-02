Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Nusaybin Kışla Mahallesi Kalecik Sokak'ta meydana geldi. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.B. ile M.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan birinin, kavgayı ayırmak isterken isabet eden kurşunla yaralandığı öne sürüldü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı belirlenen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. )

