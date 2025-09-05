Nusaybin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Nusaybin ilçesi Lozan Caddesi'ndeki Halk Eğitim Merkezi mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi silahla yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.