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Evinde silahla vurulmuş halde bulundu, kurtarılamadı

Evinde silahla vurulmuş halde bulundu, kurtarılamadı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulunan Kemal Ağırman (26), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulunup hastaneye kaldırılan Kemal Ağırman (26), hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Barış Mahallesi Şimal Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aile bireyleri, odadan gelen silah sesi üzerine içeri girdiklerinde Kemal Ağırman'ı göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağırman, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kemal Ağırman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ağırman'ın cenazesi, otopsi için önce Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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