Haberler

Nusaybin'de sağanak; yollar ve okul bahçeleri suyla doldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, birçok cadde ve sokakta su birikintilerine neden oldu. Bazı okulların bahçelerinde mahsur kalan öğrenciler, kepçe yardımıyla güvenli alanlara taşındı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, bazı okul bahçeleri ile binaların bodrum katlarını su bastı. Mahsur kalan öğrenciler kepçeyle taşındı.

Nusaybin ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Çarşamba Pazarı ile 8 Mart Mahallesi başta olmak üzere bazı noktalarda yollar su birikintisiyle doldu. Mahallelerde bulunan bazı okulların bahçelerinde su birikintileri oluştu. Okul bahçelerinde mahsur kalan bazı öğrenciler kepçe yardımıyla güvenli alanlara taşınırken, bazıları da çocukları omuzlarında taşıyarak su dolu alanlardan geçirdi. Yağışın ardından gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) ekipleri, cadde ve sokaklar ile okul bahçelerinin önündeki mazgal kapaklarını temizleyerek biriken suların tahliyesine başladı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları