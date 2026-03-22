Nusaybin'de sağanak; İpekyolu suyla doldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle İpekyolu suyla doldu.

Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen uluslararası İpekyolu ile çevresi suyla doldu. Bu birikintilerinden dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle hastane kavşağı ve çevresindeki okul bölgelerinde biriken yağmur suyu nedeniyle yolun büyük bölümü suyla kaplandı. Suyun tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.

