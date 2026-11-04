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Nusaybin'de sağanak caddeleri ve sokakları suyla doldurdu, bazı evleri su bastı

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Nusaybin'de sağanak caddeleri ve sokakları suyla doldurdu, bazı evleri su bastı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı evlerin zemin katlarını su basarken, okula giden öğrenciler ve yayalar yürümekte güçlük çekti; ekipler çalışma başlattı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin zemin katlarını su bastı.

Nusaybin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından ilçenin birçok noktasında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde rögar kapaklarından taşan sular da çevreye yayıldı. Okullarına gitmek isteyen bazı öğrenciler ve yayalar, yürümekte güçlük çekti. Bazı evlerin zemin katlarını su basarken, ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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