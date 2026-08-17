Haberler

Nusaybin'de pikap-tanker çarpıştı: 1 yaralı

Nusaybin'de pikap-tanker çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde pikap ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde pikap ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen pikap ile tanker, kırsal Yazyurdu Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap tarlaya savruldu.

Kazada, pikap sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan sürücü, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

Trump’ın hedefinde bu kez o ülke var: Fena halde bombalarız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

Bu nasıl iş? Milyonlarca liraya yeniledi, 2 liraya kiraladı
Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı

Anthony Taylor, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi

Tartışmalara son noktayı koydu
Erdoğan'dan Menderes'in yeni başkan vekiline tebrik telefonu: İnandık ve başardık

Telefonun ucundaki isim çiçeği burnunda başkanı mest etti
Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı

Eşiyle oğlunu canice katletti! Utanmadan bu savunmayı yaptı
Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı

Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı