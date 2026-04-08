Mardin'de park halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Yeşilkent Mahallesi Alman Köprüsü mevkisinde plakası öğrenilemeyen otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeyken alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilde çıkan yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.